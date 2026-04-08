Легенда Шахтаря оцінив перспективи "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 08:38
Ігор Леонов
ФК Актобе

Колишній футболіст донецького Шахтаря Ігор Леонов оцінив шанси команди Арда Турана пройти нідерландський АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

Наставник бішкекського Азіягола заявив, що "гірникам" буде дуже непросто. Проте він вірить в рідний клуб і вважає, що той здатен пробитись до наступної стадії турніру.

"Я уважно дивлюся матчі Шахтаря, там зібрана хороша молода команда. Хоча АЗ – це вже клуб високого рівня, все-таки це представник нідерландського чемпіонату. Я думаю, буде важкувато, але вважаю, що "гірники" повинні виходити у півфінал. Щиро бажаю їм цього", – сказав Леонов.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Ігор Леонов провів у Шахтарі 296 поєдинків, здобувши з "гірниками" два трофеї. Пізніше він працював у структурі донецького клубу в ролі скаута, а також головного тренера Шахтаря-3 та юнацьких команд.

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.

Відео Фото Футболка короля, тандем із Роналдо, подяка від Пірло: Мірча Луческу, якого ви не знали
АЗ Алкмар Шахтар Донецьк Ігор Леонов Ліга конференцій 2025/26

АЗ Алкмар

Визначилися судді матчу Ліги конференцій Шахтар – АЗ Алкмаар
Назарина: АЗ? Сподіваємося, матч із Лехом не повториться
Срна пояснив зміни у складі Шахтаря: Грати на два фронти в такий короткий період без ротації просто неможливо
З ними непросто грати: Саленко – про шанси Шахтаря у протистоянні з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій
Шанси майже нульові: ексгравець Шахтаря – про шанси "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій

Останні новини