Легенда Шахтаря оцінив перспективи "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій

Колишній футболіст донецького Шахтаря Ігор Леонов оцінив шанси команди Арда Турана пройти нідерландський АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

Наставник бішкекського Азіягола заявив, що "гірникам" буде дуже непросто. Проте він вірить в рідний клуб і вважає, що той здатен пробитись до наступної стадії турніру.

"Я уважно дивлюся матчі Шахтаря, там зібрана хороша молода команда. Хоча АЗ – це вже клуб високого рівня, все-таки це представник нідерландського чемпіонату. Я думаю, буде важкувато, але вважаю, що "гірники" повинні виходити у півфінал. Щиро бажаю їм цього", – сказав Леонов.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Ігор Леонов провів у Шахтарі 296 поєдинків, здобувши з "гірниками" два трофеї. Пізніше він працював у структурі донецького клубу в ролі скаута, а також головного тренера Шахтаря-3 та юнацьких команд.

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.