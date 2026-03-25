Гра буде непростою: Маркевич зробив прогноз на матч Україна – Швеція

Відомий український тренер Мирон Маркевич спрогнозував результат півфінального матчу плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція.

Слова 75-річного фахівця цитує Meta.ua.

На думку екстренера збірної України, "синьо-жовті" здобудуть позитивний результат попри великі кадрові втрати.

"Нічого іншого, крім перемоги збірної України, не хочеться очікувати. Все реально. Навіть попри серйозні кадрові проблеми, вболівальники синьо-жовтих мають право розраховувати на позитивний результат.

Те, що гра буде непростою, у цьому я не сумніваюся, як не сумніваюся і в перемозі команди Сергія Реброва. Рахунок? Думаю, ми виграємо з різницею в один м'яч, а 1:0 чи 2:1, це вже не так важливо", – сказав Маркевич.