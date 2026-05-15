Маркевич – про Карпати: Цей склад нічого серйозного не доб'ється
Колишній головний тренер Карпат Мирон Маркевич оцінив перспективи "зелено-білих" під керівництвом іспанського фахівця Франсіско Фернандеса.
Його слова передає Український футбол.
Маркевич вважає, що ставка на легіонерів не принесе успіху львівському клубу.
"Я не знаю, поки що все це дуже сумнівно. Був шанс рік-півтора тому, коли можна було зробити дійсно свою команду з власних львівських вихованців у Карпатах. А зараз оці сумнівні легіонери… То вони хочуть грати, то не хочуть.
Я, чесно кажучи, вважаю, що цей склад нічого серйозного не доб'ється. Тут треба фундаментальніше підходити до справ", – розповів Маркевич.
Нагадаємо, що Мирон Маркевич тричі очолював львівські Карпати – у 1992–1995, 1996–1998 та 2023–2024 роках.
Напередодні Карпати розписали бойову нічию з харківським Металістом 1925 у 28 турі УПЛ. "Леви" наразі посідають дев'яту сходинку в турнірній таблиці першості.
Раніше повідомлялося, що бразильський вінгер Карпат Стеніо влітку може стати гравцем італійської Модени.