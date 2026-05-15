Маркевич – про Карпати: Цей склад нічого серйозного не доб'ється

Колишній головний тренер Карпат Мирон Маркевич оцінив перспективи "зелено-білих" під керівництвом іспанського фахівця Франсіско Фернандеса.

Його слова передає Український футбол.

Маркевич вважає, що ставка на легіонерів не принесе успіху львівському клубу.

"Я не знаю, поки що все це дуже сумнівно. Був шанс рік-півтора тому, коли можна було зробити дійсно свою команду з власних львівських вихованців у Карпатах. А зараз оці сумнівні легіонери… То вони хочуть грати, то не хочуть.

Я, чесно кажучи, вважаю, що цей склад нічого серйозного не доб'ється. Тут треба фундаментальніше підходити до справ", – розповів Маркевич.