Луческу поховають 10 квітня у Бухаресті

Церемонія поховання колишнього тренера екснаставника Динамо та Шахтаря Мірчі Луческу відбудеться 10 квітня на цвинтарі Беллу в Бухаресті.

Про це повідомляє DigiSport.

Наразі на Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з легендарним тренером, який помер 7 квітня.

Труна з тілом Містера перебуватиме на найбільшій арені Румунії до кінця четверга. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті.

Зазначається, що доступ до території цвинтаря та церкви під час заходів буде обмежений лише для родини та близького кола осіб.

Нагадаємо, 7 квітня, Мірча Луческу пішов з життя у віці 80 років. 3 квітня Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.

Також на знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу перед всіма єврокубковими матчами буде оголошено хвилину мовчання.