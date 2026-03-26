Луческу пояснив, чому не завершує кар'єру, попри проблеми зі здоров'ям

Досвідчений тренер Мірча Луческу висловився про свою роботу у збірній Румунії на тлі проблем зі здоров'ям.

Його слова передає The Guardian.

За останні чотири місяці він тричі потрапляв до лікарні, через що здавалося, що 80-річний фахівець завершить кар'єру перед матчами плейоф відбору на ЧС-2026. Проте колишній наставник цього не зробив і пояснив, чому саме.

"Коли лікарі сказали мені, що я можу продовжувати тренувати, я зосередився на тому, що мені потрібно зробити для Румунії. Я розмовляв з федерацією, і вони сказали мені, що не можуть знайти вихід із ситуації. Я не в найкращій формі, тому краще б пішов у відставку, якби був інший варіант. Але я наполягаю: я не можу піти, як боягуз. Ми повинні вірити в наш шанс пройти кваліфікацію", – сказав Луческу.

Зазначимо, що збірна Румунії 26 березня в проведе півфінальний матч раунду плейоф відбору на ЧС-2026 проти Туреччини у Стамбулі. Якщо підопічні Луческу тріумфують, то у фіналі кваліфікації їхнім суперником стане переможець пари Словаччина – Косово.

Нагадаємо, що досвідчений тренер очолює збірну Румунії з літа 2024 року. За цей період його команда провела 16 матчів, у яких здобула 11 перемог при одній нічиїй і чотирьох поразках.