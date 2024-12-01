Гвардіола не розуміє, що відбувається: Луческу висловився про спад Манчестер Сіті

Наставник збірної Румунії Мірча Луческу, який в Україні працював із Шахтарем та Динамо, висловився про кризу в Манчестер Сіті. Він вважає, що Жузеп Гвардіола не може зрозуміти, чому так відбувається після багатьох років успіху.

Слова румунського фахівця наводить golazo.ro.

"Бідний Гвардіола. Ну, бідний у цей період, бо бідним його назвати важко. Побачив, що означають поразки? Коли ти звик до успіху, жахливо програвати стільки матчів поспіль. Його самокритика, на мою думку, говорить про те, що він не розуміє, що відбувається, він розгублений. Але я думаю, що цей період у Сіті більше пов'язаний із психологією. Гравці втратили колишню впевненість. Вони мають талант, вони це довели. Але їм потрібно знайти ментальну рівновагу. Тиск настільки великий, тому що Гвардіола буквально одержимий трофеями, що їм важко вийти з цієї слабкої серії. Я не хочу, щоб це звучало, ніби я його критикую", - сказав Луческу.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.