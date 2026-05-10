Валенсія переграла Атлетик Більбао, Мальорка розійшлася миром з Вільярреалом у 35 турі Ла Ліги

У неділю, 10 травня, низкою матчів продовжилася програма 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Мальорка вдома зіграла внічию з Вільярреалом.

Пізніше відбулася ще одна зустріч, у якій Валенсія на виїзді завдала поразки Атлетику Більбао. Єдиним голом на 72-й хвилині відзначився Садік. "Кажани" могли забивати і більше, але у першому таймі пенальті не реалізував Дуро.

Надалі між собою зіграють Реал Ов'єдо та Хетафе, а закриватиме футбольний вечір в Іспанії Ель-Класико між Барселоною та мадридським Реалом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 10 травня

Мальорка – Вільярреал 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 Перес (пен), 1:1 – 45+2 Мурікі

Атлетик Більбао – Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Садік

Нереалізований пенальті: 27 – Дуро (Валенсія)

19:30 Реал Ов'єдо – Хетафе

22:00 Барселона – Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора, 9 травня, Атлетико програв Сельті, а Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом.