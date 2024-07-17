Минай планує змінити домашній стадіон на сезон-2024/25

Ужгородський Минай розглядає можливість змінити домашній стадіон на сезон-2024/25.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб розглядає три варіанти стадіону для домашніх матчів на заході України, оскільки на клубній арені та стадіоні "Авангард" в Ужгороді відсутнє освітлення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Минай може замінити Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25.

Дніпровський клуб перебуває на межі припинення існування. Команду вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.

Нещодавно УПЛ звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) щодо питання відкликання атестата Дніпра-1.