Мілан провів переговори з лідером Баєра
Мілан зацікавлений у підписанні півзахисника німецького Баєра Гранітом Джакою.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Між сторонами відбулись початкові переговори. Зустріч з 32-річним гравцем відбудеться найближчими днями.
Зазначається, що на цьому етапі ще не має жодних пропозицій чи домовленості. При цьому леверкузенці не хочуть відпускати свого хавбека.
У цьому сезоні Бундесліги Джака зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 2 голами та 7 асистами. Трансфермаркет оцінює його у 12 мільйонів євро.
Як Баєр, так і Мілан після зміни головних тренерів активно працюють на трансферному ринку. Зокрема, повідомлялося про те, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабьо та Душана Влаховича. Леверкузенці підсилилися голкіпером Марком Флеккеном.