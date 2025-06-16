Мілан провів переговори з лідером Баєра

Мілан зацікавлений у підписанні півзахисника німецького Баєра Гранітом Джакою.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Між сторонами відбулись початкові переговори. Зустріч з 32-річним гравцем відбудеться найближчими днями.

Зазначається, що на цьому етапі ще не має жодних пропозицій чи домовленості. При цьому леверкузенці не хочуть відпускати свого хавбека.

🚨🔴⚫️ Initial talks have taken place between AC Milan and Granit #Xhaka’s management. A meeting is planned in the coming days.



Understand Milan’s interest is independent of Luka Modric. Milan is an interesting option for Xhaka – but it’s still at an early stage.



There are no… pic.twitter.com/px0KYWIxt1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 16, 2025

У цьому сезоні Бундесліги Джака зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 2 голами та 7 асистами. Трансфермаркет оцінює його у 12 мільйонів євро.

Як Баєр, так і Мілан після зміни головних тренерів активно працюють на трансферному ринку. Зокрема, повідомлялося про те, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабьо та Душана Влаховича. Леверкузенці підсилилися голкіпером Марком Флеккеном.