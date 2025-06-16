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Мілан провів переговори з лідером Баєра

Олександр Булава — 16 червня 2025, 22:50
Мілан провів переговори з лідером Баєра
Граніт Джака
Баєр

Мілан зацікавлений у підписанні півзахисника німецького Баєра Гранітом Джакою.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Між сторонами відбулись початкові переговори. Зустріч з 32-річним гравцем відбудеться найближчими днями.

Зазначається, що на цьому етапі ще не має жодних пропозицій чи домовленості. При цьому леверкузенці не хочуть відпускати свого хавбека.

У цьому сезоні Бундесліги Джака зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 2 голами та 7 асистами. Трансфермаркет оцінює його у 12 мільйонів євро.

Як Баєр, так і Мілан після зміни головних тренерів активно працюють на трансферному ринку. Зокрема, повідомлялося про те, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабьо та Душана Влаховича. Леверкузенці підсилилися голкіпером Марком Флеккеном.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Баєр Леверкузен Граніт Джака

Граніт Джака

Мілан веде перемовини про трансфер півзахисника Баєра

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