Мілан може підписати лідера атак Ювентуса

Форвард Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може продовжити кар’єру в Мілані.

Про це повідомляє Марко Контеріо.

У послугах Влаховича зацікавлений особисто новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі, який вже працював із сербом у Ювентусі в 2022 – 2024 роках.

При цьому, для Мілана така операція непроста з фінансової точки зору. Наразі Влахович в Ювентусі заробляє 12 мільйонів євро на рік, і сербу необхідно буде піти на суттєве скорочення зарплати заради переходу в Мілан.

Контракт Влаховича з Ювентусом діє до літа 2026 року, форвард не входить у плани клубу. Трансферна вартість 25-річного серба оцінюється в 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Влаховича 15 голів і 5 асистів у 41 матчі за Ювентус у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку Фенербахче.