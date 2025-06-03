Баєр оголосив про підписання одноклубника Ярмолюка

Голкіпер англійського Брентфорда та збірної Нідерландів Марк Флеккен став гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт із 31-річним нідерландським воротарем розрахований на три роки – до літа 2028 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Баєр заплатив за голкіпера 10 мільйонів євро.

31-річний нідерландець виступав за Брентфорд із 2023 року. У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності. На рахунку Флеккена 8 матчів за збірну Нідерландів.

Нагадаємо, наприкінці травня Баєр продав у Ліверпуль свого флангового захисника Джеремі Фрімпонга за 35 мільйонів євро.