Баєр оголосив про підписання одноклубника Ярмолюка
Марк Флеккен
ФК Баєр
Голкіпер англійського Брентфорда та збірної Нідерландів Марк Флеккен став гравцем леверкузенського Баєра.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Контракт із 31-річним нідерландським воротарем розрахований на три роки – до літа 2028 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Баєр заплатив за голкіпера 10 мільйонів євро.
31-річний нідерландець виступав за Брентфорд із 2023 року. У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності. На рахунку Флеккена 8 матчів за збірну Нідерландів.
Нагадаємо, наприкінці травня Баєр продав у Ліверпуль свого флангового захисника Джеремі Фрімпонга за 35 мільйонів євро.