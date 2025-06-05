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Аллегрі кличе в Мілан хавбека збірної Франції

Олег Дідух — 5 червня 2025, 12:24
Аллегрі кличе в Мілан хавбека збірної Франції
Адрієн Рабьо
Getty Images

Півзахисник Марселя та збірної Франції Адрієн Рабьо може продовжити кар’єру в Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зараз Мілан близький до продажу лідеру півзахисту команди Тіджані Рейндерса в Манчестер Сіті. Рабьо розглядається саме як заміна хавбеку збірної Нідерландів.

У послугах француза зацікавлений особисто новий головний тренер Мілана Мілана Массіміліано Аллегрі, який вже працював із ним у Ювентусі. Кольори туринського клубу Рабьо захищав у 2019 – 2024 роках.

Минулого літа він перейшов на правах вільного агента в Марсель, за який відзначився 10 голами та 6 асистами в 31 матчі в поточному сезоні. Його контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.

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