Мілан втратив вінгера на декілька місяців
Самуель Чуквуезе
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Вінгер Мілана та збірної Нігерії Самуель Чуквуезе пропустить декілька місяців через травму.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Раніше Чуквуезе зазнав розриву сухожилля м'язу стегна лівої ноги. У середу, 4 листопада, 27-річний нігерієць переніс операцію. За прогнозами лікарів, відновлення займе декілька місяців, і повернутися на поле гравець зможе не раніше березня наступного року.
У поточному сезоні Чуквуезе провів 8 матчів за Мілан у всіх турнірах, відзначившись у них 2 асистами. Контракт нігерійця діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.
Раніше Мілан на місяць втратив захисника Фікайо Томорі. У нього розрив медіального згинального м'яза стегна правої ноги.