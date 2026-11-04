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Мілан втратив вінгера на декілька місяців

Олег Дідух — 4 листопада 2026, 15:42
Мілан втратив вінгера на декілька місяців
Самуель Чуквуезе
Getty Images

Вінгер Мілана та збірної Нігерії Самуель Чуквуезе пропустить декілька місяців через травму.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Раніше Чуквуезе зазнав розриву сухожилля м'язу стегна лівої ноги. У середу, 4 листопада, 27-річний нігерієць переніс операцію. За прогнозами лікарів, відновлення займе декілька місяців, і повернутися на поле гравець зможе не раніше березня наступного року.

У поточному сезоні Чуквуезе провів 8 матчів за Мілан у всіх турнірах, відзначившись у них 2 асистами. Контракт нігерійця діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

Раніше Мілан на місяць втратив захисника Фікайо Томорі. У нього розрив медіального згинального м'яза стегна правої ноги.

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