Склав компанію Шевченку: Мілан включив Кака до клубного Залу слави

Мілан включив колишнього атакувального півзахисника команди Кака до клубного Залу слави.

Про це повідомив сайт Мілана.

Урочиста церемонія відбулася на "Сан-Сіро" перед дербі з Інтером, яке завершилося перемогою "россонері" з рахунком 3:1.

Pure elegance on and off the pitch 💎✈️ A special Hall of Fame moment under the lights for @KAKA https://t.co/2RsCgYnMx4 — AC Milan (@acmilan) October 31, 2026

Бразилець виступав за Мілан у 2003–2009 та 2013–2014 роках. За цей час він провів за клуб 307 матчів, забив 104 голи та віддав 81 результативну передачу.

Разом із "россонері" Кака виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2006/07, чемпіонат Італії (2003/04), Суперкубок Італії (2004) та двічі Суперкубок УЄФА (2003, 2007). У 2007 році бразилець також отримав "Золотий м'яч" і залишається останнім футболістом із Серії А, якому вдалося здобути цю нагороду.

Раніше до Залу слави Мілана включили легендарного українського нападника Андрія Шевченка. Його обрали разом із Марко ван Бастеном і Філіппо Індзагі 12 грудня 2024 року за результатами голосування вболівальників. Урочисто вшанували Шевченка на "Сан-Сіро" 2 лютого 2025 року – перед міланським дербі з Інтером.