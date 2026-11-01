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Склав компанію Шевченку: Мілан включив Кака до клубного Залу слави

Сергій Шаховець — 1 листопада 2026, 16:54
Склав компанію Шевченку: Мілан включив Кака до клубного Залу слави
Кака
ФК Мілан

Мілан включив колишнього атакувального півзахисника команди Кака до клубного Залу слави.

Про це повідомив сайт Мілана.

Урочиста церемонія відбулася на "Сан-Сіро" перед дербі з Інтером, яке завершилося перемогою "россонері" з рахунком 3:1.

Бразилець виступав за Мілан у 2003–2009 та 2013–2014 роках. За цей час він провів за клуб 307 матчів, забив 104 голи та віддав 81 результативну передачу.

Разом із "россонері" Кака виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2006/07, чемпіонат Італії (2003/04), Суперкубок Італії (2004) та двічі Суперкубок УЄФА (2003, 2007). У 2007 році бразилець також отримав "Золотий м'яч" і залишається останнім футболістом із Серії А, якому вдалося здобути цю нагороду.

Раніше до Залу слави Мілана включили легендарного українського нападника Андрія Шевченка. Його обрали разом із Марко ван Бастеном і Філіппо Індзагі 12 грудня 2024 року за результатами голосування вболівальників. Урочисто вшанували Шевченка на "Сан-Сіро" 2 лютого 2025 року – перед міланським дербі з Інтером.

Кака Мілан

Мілан

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