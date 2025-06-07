Мілан веде перемовини про трансфер півзахисника Баєра

32-річний центральний півзахисник Граніт Джака може продовжити кар’єру у Мілані.

Про це пише видання La Gazzetta dello Sport.

За повідомленням італійських журналістів, команда Массіміліано Аллегрі вже вступила у перемовини з футболістом щодо умов особистого контракту. У цьому напрямку сторони близькі до угоди.

Втім є проблеми у переговорах Мілана та Баєра. Німці не бажають відпускати досвідченого півзахисника менше, ніж за 20 мільйонів євро. Тоді як італійський клуб поки пропонує лише 15 мільйонів.

У цьому сезоні Бундесліги Джака зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 2 голами та 7 асистами. Трансфермаркет оцінює його у 12 мільйонів євро.

Як Баєр, так і Мілан після зміни головних тренерів активно працюють на трансферному ринку. Зокрема, повідомлялося про те, що "росонері" хочуть бачити в команді Адрієна Рабьо та Душана Влаховича. Леверкузенці підсилилися голкіпером Марком Флеккеном.