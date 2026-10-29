Мілан – Інтер: коли та де дивитися принципове дербі у 10 турі Серії А

У суботу, 31 жовтня, о 21:45 (за київським часом) відбудеться центральна гра 10-го туру італійської Серії А-2026/27, у якій Мілан зіграє проти Інтера.

Дуель за Мілан відбудеться на легендарному "Сан-Сіро".

Протистояння у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

До лобового поєдинку у кращому настрої підходить Інтер. "Нерадзуррі" із 25 очками лідирує у турнірній таблиці за підсумками 9-ти турів. Натомість "россонері" з 18 пунктами йдуть 5-ми.

У попередньому турі італійської першості підопічні Крістіана Ківу переграли на виїзді Венецію (2:0), тоді як команда Рубена Аморіма несподівано програла Болоньї (2:4).

Це буде 240-ва очна зустріч. Наразі "чорно-сині" мають більше перемог – 87 проти 83-х у "червоно-чорних". Ще 69 ігор завершувалися нічиєю. В останніх двох лобових матчах у Серії А Інтер не перемагав – мінімальна поразка 0:1 та нічия 1:1.

Раніше повідомлялося, що Мілан планує продовжити контракт із досвідченим півзахисником Адріаном Рабйо.