Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Інтера у 3 турі Ліги чемпіонів

Голкіпер Дмитро Різник став найкращим у складі Шахтаря за підсумками матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Інтера, у якому "гірники" зазнали поразки з рахунком 0:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського воротаря у 7,5 балів.

Найкращим же гравцем протистояння став бразильський гравець Інтера Карлос Аугусто, який став автором єдиного і переможного голу (8,1 бала).

Зазначимо, що Шахтар зазнав першої поразки у поточному розіграші турніру, тоді як для Інтера ця перемога стала першою.

Наступний, вже номінально домашній матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 3 листопада проти Спортинга. Початок о 19:45 за київським часом.

З іншими результатами 3 туру можна ознайомитися за цим посиланням.