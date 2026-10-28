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Мілан погодив новий контракт зі своїм лідером – ЗМІ

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 20:32
Мілан погодив новий контракт зі своїм лідером – ЗМІ
Крістіан Пулішич
Imago

Мілан погодив новий контракт зі своїм лідером півзахисту Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомили у ESPN.

Сторони підпишуть угоду до 2031 року, про що "россонері" мають незабаром оголосити. Очікується, що Пулішич буде одним з найбільш оплачуваних гравців команди.

Нагадаємо, що Пулішич виступає за "россонері" із літа 2023-го, коли перебрався із лондонського Челсі. Відтоді провів за команду 137 матчів, у яких відзначився 43 голами та 28 асистами. Разом із Міланом став володарем Суперкубку Італії-2024/25.

Цього сезону Пулішич зіграв за Мілан сім матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше була інформація, що Нью-Йорк Сіті зацікавлений у придбанні Крістіана, але гранд Серії А відхилив ймовірний трансфер. Портал Transfermarkt оцінює вартість американця у 35 мільйонів євро.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Крістіан Пулішич

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