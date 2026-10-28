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Мілан планує продовжити контракт із досвідченим півзахисником

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 22:15
Мілан планує продовжити контракт із досвідченим півзахисником
Адрієн Рабьо
Getty Images

Мілан хоче зберегти Адрієна Рабьо на кілька сезонів і вже веде переговори про нову угоду з хавбеком. 

Про це повідомляє Football Italia.

За даними італійських ЗМІ, клуб прагне продовжити співпрацю з Рабьо до 2030 року. Переговори з представниками футболіста вже розпочалися, а Мілан сподівається домовитися до кінця року.

Повідомляється, що зарплата гравця може залишитися приблизно на нинішньому рівні. Чинний контракт французького півзахисника розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні Адрієн провів 10 матчів за Мілан у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан погодив новий контракт зі своїм лідером півзахисту Крістіаном Пулішичем.

Мілан Адрієн Рабьо

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