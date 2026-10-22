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У них хороша й швидка команда: капітан Інтера – про перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 00:56
У них хороша й швидка команда: капітан Інтера – про перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів
Нікола Барелла
UEFA

Капітан Інтера Ніколо Барелла прокоментував перемогу над Шахтарем у 3 турі Ліги чемпіонів, наголосивши, що суперник має хорошу й швидку команду, тому міланському клубу потрібно було не лише добре грати, а й реалізовувати свої моменти.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі УЄФА.

"Ми знаємо, що кожен матч у Лізі чемпіонів складний. У Шахтаря хороша й швидка команда – вона це показала. Нам була потрібна ця перемога.

Грати у хороший футбол – чудово, але потрібно також холоднокровно реалізовувати моменти й досягати результату", – сказав Барелла.

Зазначимо, що Шахтар зазнав першої поразки у поточному розіграші турніру, тоді як для Інтера ця перемога стала першою.

Наступний, вже номінально домашній матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 3 листопада проти Спортинга. Початок о 19:45 за київським часом.

З іншими результатами 3 туру можна ознайомитися за цим посиланням.

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