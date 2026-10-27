Інтер цікавиться правнуком Муссоліні

Міланський Інтер проявляє інтерес до правого захисника Лаціо Романо Флоріані Муссоліні.

Про це повідомляє Calciomercato.

Флоріані Муссоліні вдало розпочав новий сезон: 23-річний захисник є гравцем основи Лаціо, який після 8 турів ділить лідерство у турнірній таблиці Серії А з Інтером.

Гра Флоріані Муссоліні зацікавила Інтер, який спробує підписати гравця влітку наступного року. Трансфер у січні поточного року можливий лише в разі продажу бразильця Луїса Енріке. Очікується, що Лаціо вимагатиме за свого гравця 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Романо Флоріані Муссоліні є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. За першу команду Лаціо 23-річний захисник виступає з літа 2025 року.