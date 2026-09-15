Дженоа мінімально обіграла Зюдтіроль і вийшла до 1/8 фіналу Кубку Італії

Дженоа здобула мінімальну перемогу над Зюдтіролем у другому раунді Кубку Італії сезону-2026/27.

Матч, що відбувся 15 вересня на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї, завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний гол у зустрічі був забитий наприкінці матчу. На 87-й хвилині захисник Дженоа Йоган Васкес відзначився після розіграшу атаки та приніс своїй команді перемогу.

У ще одному матчі ігрового дня Фіорентина зіграє проти Пізи.

Кубок Італії з футболу

Другий раунд, 15 вересня

Дженоа – Зюдтіроль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Васкес

22:00 Фіорентина – Піза

З результатами попередніх матчів можна ознайомитися ТУТ.