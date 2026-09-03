Палермо розгромив Мантову в 1/16 фіналу Кубку Італії

У четвер, 3 вересня, заплановані ще два поєдинки 1/16 фіналу Кубку Італії з футболу розіграшу-2026/27.

У першому із них Палермо розгромило Мантову. Команди забили на обох аж 7 голів. Фінський нападник "рожево-чорних" Йоель Пох'янпало оформив дубль у другій половині другого тайму.

У наступному раунді Палермо зіграє проти Болоньї Артема Довбика.

О 22:00 (за київським часом) відбудеться гра між Кальярі та Вероною.

Кубок Італії-2026/27

1/16 фіналу, 3 вересня

Палермо – Мантова 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 9 Стрефецца, 2:0 – 45+6 Палумбо, 2:1 – 52 Руокко, 2:2 – 55 Куда, 3:2 – 70 Пох'янпало, 4:2 – 89 Йонсен, 5:2 – 90+5 Пох'янпало

Кальярі – Верона (22:00)

Відзначимо, що 2 вересня відбулися ще дві гри 1/16 фіналу Кубку Італії з футболу, у яких перемоги святкували футболісти Сассуоло та Удінезе.