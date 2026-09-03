Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Сассуоло в серії пенальті пройшов Фрозіноне, Венеція програла Удінезе в 1/16 фіналу Кубку Італії

Олексій Мурзак — 3 вересня 2026, 00:12
Сассуоло в серії пенальті пройшов Фрозіноне, Венеція програла Удінезе в 1/16 фіналу Кубку Італії

У середу, 2 вересня, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубку Італії з футболу.

Так, відкривали ігровий день Сассуоло та Фрозіноне. Команди обмінялися голами у першому таймі, а надалі не забивали. Долю зустрічі вирішувала серія 11-метрових, де точнішими виявилися господарі поля. 

У ще одному поєдинку цієї кубкової стадії Удінезе вдома здобув вольову перемогу над Венецією. Саме гості відкрили рахунок у зустрічі, однак господарі поля зусиллями Байо, який оформив дубль, все ж дотиснули суперника у другому таймі та довели справу до перемоги. 

Кубок Італії-2026/27
1/16 фіналу, 2 вересня

Сассуоло – Фрозіноне 1:1 (1:1), 4:3 по пен

Голи: 1:0 – 36 Домінгес, 1:1 – 45+2 Терзич

Удінезе – Венеція 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Саградо, 1:1 – 34 Байо, 2:1 – 53 Байо

З результатами попереднього раунду можна ознайомитися у цій новині

Кубок Італії

Кубок Італії

Емполі Попова вилетів з Кубку Італії: інші результати матчів 1/32
Дженоа допоможе постраждалим від землетрусу в Колумбії
Верона лише по пенальті вибила Ентеллу, сенсаційна поразка Лаціо в 1/32 фіналу Кубку Італії
Фіорентина розгромила Беневенто, Парма пройшла Катанію в 1/32 фіналу Кубку Італії
Інтер переміг Лаціо та став десятиразовим володарем Кубку Італії

Останні новини