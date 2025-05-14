Легенди Челсі візьмуть участь у виставковому матчі в Росії

Колишні футболісти Челсі, Манчестер Юнайтед та Мілана візьмуть участь у виставковому матчі в Росії, присвяченому 20 річниці перемоги ЦСКА Москва у Кубку УЄФА.

Про це повідомила пресслужба російського клубу.

Так, заробляти до вбивць поїдуть ексгравці Челсі Карло Кудічіні та Дідьє Дрогба, Клод Макелеле (Реал, Челсі, ПСЖ), Маріо Єпес (ПСЖ, Мілан) та Луїш Нані (Манчестер Юнайтед, Лаціо, Спортинг).

Окрім того, у списку є Фабіо Каннаваро, який разом із Макелеле та Кудічіні грали у Game4Ukraine у 2023 році.

Попри це, володар Золотого м'яча-2006 восени 2024-го відвідав Росію та взяв участь у турнірі з падл тенісу.

Повний список "команди світових зірок" наразі залишається невідомим.

Раніше до Москви їздив легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті. Сам ексфутболіст заявив, що для нього це велика честь.