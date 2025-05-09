Нащадок Шевченка: у зіркового нападника Мілана знайшлося українське коріння

У п'ятницю, 9 травня, гравці Мілана зіграють у межах Серії А проти Болоньї у футболках з дівочими прізвищами своїх матерів.

Таким чином клуб вирішив вшанувати День матері, який в Італії відзначається 11 травня.

Особливо символічним цей жест стане для новачка Мілана Сантьяго Хіменеса. 24-річний мексиканець вийде на поле з написом Золотарчук на спині – саме таке прізвище носив його дідусь по материнській лінії, українець Хосе Золотарчук.

Цей момент матиме ще глибший зміст для Хіменеса: у вересні 2023 року, всього за кілька годин до свого дебюту в Лізі чемпіонів у матчі Фейєнорда проти Селтіка, він втратив дідуся. Після гри Сантьяго запостив спільне фото з ним і зворушливий допис.

Нагадаємо, у 2025 році Хіменес приєднався до Мілана з Фейєнорда за 32 мільйони євро та отримав легендарний 7-й номер, під яким колись грав легендарний форвард збірної України Андрій Шевченко.

Раніше повідомлялося, що відомий український гімнаст вирішив змінити громадянство.