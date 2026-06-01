Одногрупник Миколенка отримав нагороду за найкращий сейв сезону АПЛ

Воротар Евертона Джордан Пікфорд отримав нагороду за найкращий сейв сезону-2025/26 Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Одногрупник Миколенка отримав нагороду за порятунок воріт наприкінці компенсованого часу проти Ньюкасл Юнайтед у 28 турі АПЛ. Пікфорд зреагував на потужний удар з льоту від Сандро Тоналі та відбив м'яч у поперечину.

Джордан завдяки цьому моменту також виграв нагороду сейву місяця у лютому. Цей приз став для нього четвертим загалом у кар'єрі, що є рекордним показником в історії Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що окрім цього Пікфорд виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в АПЛ.