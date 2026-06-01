Одноклубник Миколенка виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в АПЛ

Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

32-річний англієць отримав цю нагороду за домашній матч 2-го туру проти Брайтона (2:0), у якому він відбив пенальті у виконанні Денні Велбека.

A clean sheet and a penalty save to help @Everton to victory in their first match at Hill Dickinson Stadium 🧤



Jordan Pickford wins @Microsoft Goalkeeper Performance of the Season 👊 pic.twitter.com/IpRRAEG3X7 — Premier League (@premierleague) June 1, 2026

Іншими претендентами були Мартін Дубравка (Бернлі), Робін Руфс (Сандерленд), Жозе Са (Вулвергемптон), Роберт Санчес (Челсі) і Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

АПЛ вперше в історії вручає подібну премію.

Зазначимо, що за Евертон також виступає український захисник Віталій Миколенко, який перебуває за крок до продовження контракту з клубом.