Одноклубник Миколенка виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в АПЛ
Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
32-річний англієць отримав цю нагороду за домашній матч 2-го туру проти Брайтона (2:0), у якому він відбив пенальті у виконанні Денні Велбека.
Іншими претендентами були Мартін Дубравка (Бернлі), Робін Руфс (Сандерленд), Жозе Са (Вулвергемптон), Роберт Санчес (Челсі) і Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).
АПЛ вперше в історії вручає подібну премію.
Зазначимо, що за Евертон також виступає український захисник Віталій Миколенко, який перебуває за крок до продовження контракту з клубом.