Клуб Миколенка вивчає можливість підписання зірки Манчестер Юнайтед

Евертон вивчає можливість підписати у січні нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє TeamTalk.

Евертон уже обговорював із МЮ можливий перехід граця під час зимового трансферного вікна.

За інформацією видання, наразі перемовини перебувають на ранній стадії, а формат потенційної угоди поки невідомий: це може бути повноцінний трансфер або оренда. Зазначається, що остаточне рішення залежатиме також від позиції самого футболіста.

Рашфорд повернувся до Манчестер Юнайтед після оренди в Барселоні, за яку минулого сезону забив 14 голів і віддав 15 результативних передач у 49 матчах. Каталонці не скористалися опцією викупу, а після повернення до МЮ англієць поки не має результативних дій.

Напередодні стало відомо, що український захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав травми у матчі проти Арсенала в межах 8 туру АПЛ.