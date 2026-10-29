Евертон з Миколенком вийшов у чвертьфінал Кубку англійської ліги

Евертон на "Хілл Дікінсон Стедіум" переграв Ньюкасл в 1/8 фіналу Кубку англійської ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1. У першому таймі "іриски" Джеймса Гарнера та Хейдена Хекні створили собі комфортну перевагу. У другій половині Тьєрно Баррі довів рахунок до розгромного. "Сороки" змогли відповісти влучним ударом Дена Берна наприкінці гри.

Український захисник Віталій Миколенко розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 86-й хвилині матчу.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу, 29 жовтня

Евертон – Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голи: 1:0 – 34 Гарнер, 2:0 – 45 Хекні, 3:0 – 69 Баррі, 3:1 – 88 Берн

Нагадаємо, напередодні Миколенко зазнав ушкодження у матчі 8 туру АПЛ проти Арсенала та не зміг завершити поєдинок.

Раніше гол українського нападника Тімура Тутєрова допоміг Сандерленду пройти Брентфорд, також перемоги здобули Ліверпуль та Манчестер Сіті.