Арсенал сенсаційно вилетів із Кубку англійської ліги, програвши команді четвертого дивізіону

Арсенал сенсаційно вилетів із Кубка англійської ліги, поступившись Флітвуду в серії післяматчевих пенальті в гостьовому поєдинку 1/8 фіналу.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в серії одинадцятиметрових точнішими були господарі – 5:3.

Зазначимо, що на 85-й хвилині каноніри залишилися в меншості після вилучення Макса Даумана.

Флітвуд, який виступає в четвертому за силою дивізіоні Англії, у серії пенальті реалізував усі п'ять своїх спроб. Тоді як в "канонірів" схибив Бруно.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу, 27 жовтня

Бредфорд – Пітерборо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Гіллесфі, 2:0 – 67 Філліпс

Флітвуд – Арсенал 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 21 Лупало, 1:1 – 59 Дьокереш

Вилучення: Дауман (85)

Матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги заплановані орієнтовно на 14 грудня.

Нагадаємо, напередодні правий вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака став володарем Трофею Сократеса 2026 року.