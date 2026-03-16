Ексфутболіст Евертона розкритикував Миколенка після історичного голу в АПЛ

Денис Іваненко — 16 березня 2026, 11:30
Віталій Миколенко
Getty Images

Колишній гравець Евертона Ешлі Вільямс висловився про виступ Віталія Миколенка в матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала (0:2).

Його слова передає GoodisonNews.

41-річний валлієць залишився незадоволений грою українця в одному з епізодів на останніх хвилинах зустрічі. Він розкритикував лівого захисника "ірисок" за програну боротьбу Максу Доуману, після чого той забив другий гол "канонірів".

"Евертон майже реалізував ідеальний виїзний план під керівництвом Девіда Моєса. Вони грали дуже добре до 88-ї хвилини, коли відключилися та пропустили два голи. Арсенал атакував, Миколенко зробив підкат і зупинився, мабуть подумавши, що його роботу виконано.

Я не знаю, чого він чекав? Проблема в тому, що він вимкнувся з боротьби, суперник зробив швидке вкидання та допоміг Доуману, який опинився в потрібний час у потрібному місці", – заявив Вільямс.

Зазначимо, що гол Макса Доумана переписав історію АПЛ. Він став наймолодшим автором голу у цьому турнірі у віці 16 років 73 дні.

