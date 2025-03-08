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Миколенко отримав спеціальну нагороду від АПЛ

Олександр Булава — 8 березня 2025, 12:50
Миколенко отримав спеціальну нагороду від АПЛ
Віталій Миколенко
Евертон

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв 100 матчів у межах англійської Прем'єр-ліги.

Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом.

АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.

Нагадаємо, Миколенко став гравцем Евертона у січня 2022 року, коли перейшов з київського Динамо за 23,5 млн євро.

За цей час він відіграв 112 матчів в усіх турнірах, відзначившись трьома голами  та двома асистами.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко

Чемпіонат Англії, АПЛ

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