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Клуб виявив до мене повагу: Миколенко – про новий контракт з Евертоном

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 18:51
Клуб виявив до мене повагу: Миколенко – про новий контракт з Евертоном
Віталій Миколенко
Getty Images

Захисник Евертона Віталій Миколенко пояснив продовження контракту з клубом.

Його слова передає The Athletic.

Попередня угода гравця з клубом була чинною до червня поточного року, новий розрахований до літа 2029-го.

"Це був хороший контракт. Клуб виявив до мене певну повагу, і це добре для мене та моєї родини.

Найважливішими для мене були люди, з якими я працюю. Я люблю стабільність і хочу залишатися в одному клубі, з тими самими друзями.

Коли ми почали спілкуватися з Евертоном, я не розглядав переходи і не контактував з іншими командами. Думаю, це було добре і для клубу", – сказав Миколенко.

Миколенко виступає за англійський клуб з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському Динамо 23,5 мільйона євро.

Раніше Миколенко назвав найважчого свого суперника в АПЛ.

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