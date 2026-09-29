Клуб виявив до мене повагу: Миколенко – про новий контракт з Евертоном

Захисник Евертона Віталій Миколенко пояснив продовження контракту з клубом.

Його слова передає The Athletic.

Попередня угода гравця з клубом була чинною до червня поточного року, новий розрахований до літа 2029-го.

"Це був хороший контракт. Клуб виявив до мене певну повагу, і це добре для мене та моєї родини.

Найважливішими для мене були люди, з якими я працюю. Я люблю стабільність і хочу залишатися в одному клубі, з тими самими друзями.

Коли ми почали спілкуватися з Евертоном, я не розглядав переходи і не контактував з іншими командами. Думаю, це було добре і для клубу", – сказав Миколенко.