Форвард Евертона був оштрафований за причетність до ставок

Нападника Евертона Мартіна Шерифа оштрафували на 5000 фунтів стерлінгів (близько 5 899,88 євро) після того, як він визнав свою провину у порушенні правил Футбольної асоціації Англії щодо ставок.

Про це повідомляє BBC. Деталі додає Reuters.

Футболіст засвідчив про свою причетність до 61 ставки, які були зроблені протягом 15 місяців (з 20 листопада 2024 року по 12 лютого 2026 року). Утім, Шериф зазначив, що він особисто не ставив на тоталізатор, натомість це робили інші люди зі своїх фінансових рахунків, які спонсорував футболіст.

Комісія взяла до уваги зізнання та каяття 20-річного гравця, що додали пом'якшувальних обставин до фінального вироку.

Зазначимо, що Шериф є вихованцем Евертона, проте за першу команду "ірисок" не провів ще жодного матчу у кар'єрі. На молодіжному рівні 20-річний нападник захищав кольори "синіх" у 30 матчах, записавши до свого активу 11 забитих м'ячів та 1 результативну передачу.

Сезон-25/26 провів в оренді у клубі з третього дивізіону Англії – Порт Вейл. За цей час відіграв 19 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, що напередодні український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко поділився враженнями після продовження контракту з клубом.