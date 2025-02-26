Миколенко відзначився рятівним асистом у матчі проти Ярмолюка та його Брентфорда

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко врятував свою команду від поразки Брентфорду Єгора Ярмолюка в матчі 27 туру АПЛ.

Обидва українці вийшли у стартовому складі своїх колективів на цей поєдинок. І саме захисник відзначився результативною дією.

На 77-й хвилині 25-річний фулбек отримав м'яч на фланзі, після чого він виконав подачу на дальню штангу. Там інший захисник "ірисок" Джейк О'Браєн точним ударом головою замкнув навіс, вразивши кут воріт суперника.

Це відбулося за рахунку 1:0 на користь "бджіл", у яких в першому таймі відзначився Йоан Вісса. У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Нагадаємо, що сьогодні ще один український футболіст записав на свій рахунок результативні дії. Це Роман Яремчук взяв участь у розгромній перемозі Олімпіакоса в півфіналі Кубку Греції, ставши одним з героїв зустрічі.

Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола розповів про важливість Іллі Забарного для його команди.