Справжній кошмар: Миколенко назвав найважчого свого суперника в АПЛ

Віталій Миколенко назвав найважчого для себе суперника в Англійській Прем'єр-лізі.

Його слова передає пресслужба Евертона.

Український захисник поділився враженнями від матчу проти Тоттенгема (0:0) у четвертому турі чемпіонату Англії. Він заявив, що вінгер "шпор" Савіньйо є дуже складним опонентом.

"Якщо чесно, перші 10 хвилин були важкими для всіх нас, і для мене теж. Але, гадаю, було важливо зберегти ворота "сухими" протягом цих перших 10-15 хвилин, а потім ми, на мій погляд, заграли набагато краще. Завжди важко грати проти Савіньйо. Я сказав хлопцям у роздягальні, що для мене це найгірший суперник, справжній кошмар. Він дуже хороший гравець, як і Раян, як і Мохаммед Кудус. Тож я радий, що добре зіграв проти них. І я казав, здається, коли підписував контракт: коли я в формі, то можу переграти будь-якого вінгера", – сказав Миколенко.

Зазначимо, що Віталій став найкращим гравцем цього поєдинку. Це перша для нього нагорода в кар'єрі від АПЛ.

Нагадаємо, що влітку Миколенко підписав з Евертоном новий контракт на три роки. У нинішньому сезоні українець взяв участь у п'яти матчах команди, записавши в актив один асист.