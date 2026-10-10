Тренер Евертона оцінив шанс Миколенка зіграти у найближчому матчі в АПЛ

Головний тренер Евертона Девід Моєс розповів, що Віталій Миколенко може взяти участь у матчі 6-го туру АПЛ-2026/27 проти Галла, який відбудеться 11 жовтня о 16:00 (за київським часом).

Його цитує сайт "ірисок"

"У Миколенка є шанс зіграти в неділю. Додатковий день може допомогти. Подивимося", – заявив наставник англійського клубу.

Нагадаємо, що 27-річний лівий захисник отримав травму у поєдинку за збірну України проти Угорщини (перемога 1:0). Фланговий оборонець відіграв повну гру та пропустив решту ігор "синьо-жовтих" у груповому етапі Ліги націй-2026/27.

1 жовтня Миколенко покинув розташування національної команди.

У поточному сезоні-2026/27 українець взяв участь у 7-ми матчах Евертона, у яких відзначився асистом.

Раніше Віталій пояснив, чому вирішив продовжити контракт із "ірисками". Тепер український футболіст пов'язаний із англійським клубом угодою до кінця червня 2029-го.

Додамо, що команда Моєса після 5-ти турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 9 балів.