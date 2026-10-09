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Власники Евертона виставили клуб на продаж

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 17:20
Власники Евертона виставили клуб на продаж
ФК Евертон

Власники Евертона, американська компанія Friedkin Group, офіційно виставили клуб на продаж.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

На початку вересня повідомлялося про те, що Friedkin Group шукає інвесторів, які придбають міноритарний пакет акцій клубу. Тепер же американці готові продати і контрольний пакет акцій.

Friedkin Group очікують отримати за клуб 800 мільйонів фунтів із урахуванням боргів у 380 млн. В грудні 2024 року компанія придбала Евертон за 400 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що, окрім Евертона, Friedkin Group з 2020 року також володіє італійською Ромою.

Після 5 турів команда Віталія Миколенка посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ з 9 очками в активі.

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