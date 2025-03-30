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Михайленко прокоментував перемогу Динамо над Рухом

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 10:32
Михайленко прокоментував перемогу Динамо над Рухом
Микола Михайленко
Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Михайленко висловився про перемогу команди над Рухом в матчі 22 туру УПЛ та оцінив підтримку одноклубників у зв'язку із народженням дитини.

Слова футболіста передає пресслужба "біло-синіх".

"Ми намагаємося вигравати кожну гру, неважливо, як ми грали до того. Рухаємося вперед, треба жити сьогоднішнім днем, тому що без сьогодні не буде завтра.

Святкування? Дуже вдячний кожному партнеру, тому що це було несподіванкою для мене, ми не домовлялися заздалегідь. Думаю, всі мої рідні, дружина, батьки оцінили це", – розповів Михайленко.

Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка своєю чергою здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.

Вже 2 квітня кияни зустрінуться з Рухом в межах Кубку України – матч заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу з львів'янами підбив Олександр Шовковський.

Динамо Київ Рух Чемпіонат України, УПЛ Микола Михайленко

Микола Михайленко

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