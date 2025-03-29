В цілому я задоволений діями гравців, – Шовковський – про перемогу над Рухом

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Рухом (2:0) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що задоволений діями своїх підопічних.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це дуже важлива і непроста перемога над командою, яка постійно грає в агресивний футбол, багато грають вперед, і грати проти неї дуже непросто. В цих матчах, які були, команда якщо і програвала, то з мінімальним рахунком, при тому, що моменти були.



Нам було непросто з урахуванням того, що дуже багато гравців були залучені до своїх збірних. Ми зібралися тільки 26 березня, провели повноцінне, можна сказати, тренування, хоча 25-го грали команди, і не всі. В розташування команди повернулися, але тренуватися не могли, тому що провели повноцінний матч", – зазначив тренер.