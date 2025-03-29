Шахтар з голами Егіналду та Глущенка переграв Оболонь у 22 турі УПЛ

Донецький Шахтар на виїзді переграв київську Оболонь у 22 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Шахтар включився у гру з перших хвилин – небезпечний момент був у Георгія Судакова, який з гострого кута поцілив у поперечку. Проте відкрити рахунок "гірники" змогли після подачі Бондаренка у штрафний майданчик, де Егіналду головою переправив м'яч у ворота (0:1).

У другій половині Шахтар продовжив тиск на суперника. Зокрема в одному з епізодів Кевін обікрав голкіпера Оболоні Марченка, але відразу не завдав удар у порожні ворота, дозволивши кіперу реабілітуватися.

Оболонь активно проводила останні хвилини гри та намагалася відігратися, створюючи небезпеки переважно зі стандартів. Проте, знову відзначився Шахтар – Кевін пройшов двох захисників на лівому фланзі та віддав передачу на 20-річного Антона Глущенка, який відправив м'яч у сітку.

Чемпіонат України – УПЛ

22 тур, 29 березня

Оболонь (Київ) – Шахтар (Донецьк) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Егіналду, 0:2 – 89 Глущенко

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Бичек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Вітенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Устименко, 79)

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Грам, Бондар, Тобіас, Марлон, Бондаренко (Нарарина, 78), Судаков (Глущенко, 77), Кевін, Аліссон (Педріньйо, 61), Егіналдо

Попередження: 37 Вітенчук, 43 Приймак

Шахтар з 44 балами в активі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, Оболонь перебуває у зоні перехідних матчів з 18 очками.

Нагадаємо, у першому матчі дня Олександрія на виїзді здолала Лівий берег.