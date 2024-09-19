Результат закономірний: капітан Шахтаря висловився про матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї

Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився думками після гри проти Болоньї (0:0) у межах 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Слова захисника цитує клубна пресслужба.

"Не можу сказати, що ми повністю задоволені, та якщо оцінювати гру загалом, то результат, мабуть, закономірний. Нічия 0:0 – це непоганий старт у Лізі чемпіонів, хоча, звісно, дуже хотіли перемогти.

Це Ліга чемпіонів, тут не може бути спаду. Вважаю, що наші плани трохи змінила погода, тому довелося перебудовуватися в середині матчу, гра вийшла нервовою. Також було багато довгих передач", – сказав Матвієнко.