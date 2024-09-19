Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Результат закономірний: капітан Шахтаря висловився про матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї

Руслан Травкін — 19 вересня, 00:54
Результат закономірний: капітан Шахтаря висловився про матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї
Микола Матвієнко (праворуч)
Шахтар Донецьк

Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився думками після гри проти Болоньї (0:0) у межах 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Слова захисника цитує клубна пресслужба.

"Не можу сказати, що ми повністю задоволені, та якщо оцінювати гру загалом, то результат, мабуть, закономірний. Нічия 0:0 – це непоганий старт у Лізі чемпіонів, хоча, звісно, дуже хотіли перемогти.

Це Ліга чемпіонів, тут не може бути спаду. Вважаю, що наші плани трохи змінила погода, тому довелося перебудовуватися в середині матчу, гра вийшла нервовою. Також було багато довгих передач", – сказав Матвієнко.

Футболіст прокоментував нагороду MVP матчу за версією УЄФА.

"Уперше отримав цю нагороду, і це дуже приємно. Не очікував, але щиро дякую всім за підтримку. Звичайно, приємно отримувати такі відзнаки, але було б краще, якби ми перемогли", – зізнався він.

Матвієнко також озвучив цілі української команди на Лігу чемпіонів.

"Як мінімум, потрапити до зони команд, які борються за плейоф", – резюмував він.

Зазначимо, що думки Марино Пушича про гру можна почитати ТУТ.

Болонья Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

Болонья

Вивчав пенальті Шахтаря: Скорупський – про відбитий одинадцятиметровий від Судакова
Пушич: Суддя неправильно розцінив момент з Сіканом
Шахтар розпочав із нічиєї, ПСЖ дотис Жирону Циганкова, Ман Сіті та Інтер розійшлися миром
Матвієнко став найкращим футболістом гри Болонья – Шахтар за версією УЄФА
Судаков став найгіршим гравцем матчу Болонья – Шахтар за версією SofaScore

Останні новини