Матвієнко став найкращим футболістом гри Болонья – Шахтар за версією УЄФА

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко був визнаний найкращим гравцем матчу з Болоньєю у першому раунді основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025 за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

28-річний центрбек зробив одне відбирання, двічі заблокував удар суперника, виграв дві дуелі один в один, а також одну верхову, точність передач гравця склала 87% (91/105). Також український захисник зробив одну ключову передачу та 16 дальніх пасів, з яких 7 виявилися точними.

Дії Миколи Матвієнка допомогли "гірникам" втримати ворота "сухими" та розписати нульову нічию з італійським клубом. Раніше визначився найкращий гравець поєдинку за версією SofaScore.

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.