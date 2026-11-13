Не входить у плани тренера: Рома розглядає варіант оренди Довбика в іншу команду

Нападник італійської Болоньї Артем Довбик вже у найближче трансферне вікно може піти у чергову оренду.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

29-річний український форвард не входить у плани головного тренера Роми, якій належить його контракт, Раффаеле Палладіно.

Тому він може повернутися із Болоньї у Рим вже у січні 2027-го та одразу піти у наступну оренду в інший клуб. Хоча Артем пов'язаний угодою з нинішньою командою до кінця поточного сезону-2026/27. Також у домовленості є опція викупу футболіста.

А от угода з "вовками" у Довбика спливає 30 червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Відзначимо, що українець вже взяв участь у 5 матчах за "червоно-синіх", у яких відзначився одним голом. Нещодавно виконавчий директор та віцепрезидент Болоньї Клаудіо Фенуччі розповів, що українському форварду потрібно повернути собі впевненість, аби знову демонструвати стабільну гру.

Додамо, що 9 листопада Довбика довикликали з резервного списку збірної України на останні два матчі Ліги націй-2026/27. Артем отримав шанс після травми форварда київського Динамо Матвія Пономаренка, який вже залишив табір "синьо-жовтих".