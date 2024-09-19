Пушич: Суддя неправильно розцінив момент з Сіканом

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич залишився незадоволеним рішенням судді матчу з Болоньєю в першому раунді основного етапу Ліги чемпіонів у епізоді, де нападник "гірників" Данило Сікан отримав травму.

Слова боснійського фахівця передає TuttoMercatoWeb.

"Я вважаю, що в підсумку нічия стала справедливим результатом. Думаю, обидві команди хотіли перемогти. Коли я побачив, що Сікан лежить на газоні, то зрозумів, що сталося щось серйозне. Ми були змушені зробити дві заміни дуже рано.

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Зібравши ці ситуації разом, ми повинні сказати, що ми зазнали кількох ударів у першому таймі, і нам потрібно було шукати свої моменти. Я пишаюся тим, як моїм хлопцям вдалося вийти з цього і впоратися. Однак, на мій погляд, суддя неправильно розцінив епізод з Сіканом. Завтра ми побачимо, наскільки це серйозно. Травма є", – підсумував Пушич.

Нагадаємо, що Данило Сікан зазнав пошкодження на 35 хвилині зустрічі, отримавши удар кулаком в обличчя від воротаря господарів Лукаша Скорупського в ігровому епізоді.

Повідомлялося, що 23-річному нападнику зламали ніс. Форвард Шахтаря провів у нинішньому сезоні 5 матчів в УПЛ та забив 3 голи. Портал transfermarkt оцінює футболіста у 7 млн євро.