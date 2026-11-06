Конкурент Довбика повернувся до тренувань із Болоньєю

Італійський нападник Болоньї Роберто Пікколі повернувся до тренувань у загальній групі команди Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє пресслужба Болоньї.

Пікколі пропустив попередні три матчі Болоньї в Серії А через м'язову травму. Проте у п'ятницю, 6 листопада, він повернувся до тренувань у загальній групі. Найімовірніше, він потрапить у заявку Болоньї на матч 11 туру Серії А проти Парми (7 листопада, 19:00).

У поточному сезоні Пікколі відзначився всього 1 голом у 7 матчах Серії А. Попри це, він виграв конкуренцію в українця Артема Довбика за місце в основному складі Болоньї.

Нагадаємо, сам Довбик напередодні не отримав виклик у збірну України на листопадові матчі Ліги націй. Він опинився лише у резервному списку.