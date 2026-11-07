Палладіно оцінив готовність Довбика зіграти проти Парми

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно висловився про готовність Артема Довбика до чергового матчу Серії А.

Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.

"Довбик тренується з командою, минулої суботу він добре проявив себе, коли вийшов на поле. Він і Пікколі готові до гри, тренувалися з командою; готовий до гри й Одгар. Чекаємо на повернення Енема до складу, а Де Сільвестрі та Гольм поки відсутні", – розповів Палладіно.

Також наставник висловився про конкуренцію серед форвардів команди.

"Це непросто, в атаці у нас багато гравців. Але це моє завдання – частина управління командою, створення конкуренції. Немає основних гравців і запасних, є лише щоденні тренування та те, що вони демонструють. Я змінюю склад щотижня, водночас завжди зберігаючи необхідний баланс", – додав Палладіно.

Цього сезону Артем Довбик виступає за Болонью на правах оренди з Роми. Українець зіграв 5 матчів у складі "россоблу", в яких забив один гол.

Матч Парма – Болонья відбудеться 7 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше Артем Довбик потрапив до резервного списку збірної України на матчі Ліги націй.