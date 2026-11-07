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Палладіно оцінив готовність Довбика зіграти проти Парми

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 11:21
Палладіно оцінив готовність Довбика зіграти проти Парми
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно висловився про готовність Артема Довбика до чергового матчу Серії А.

Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.

"Довбик тренується з командою, минулої суботу він добре проявив себе, коли вийшов на поле. Він і Пікколі готові до гри, тренувалися з командою; готовий до гри й Одгар. Чекаємо на повернення Енема до складу, а Де Сільвестрі та Гольм поки відсутні", – розповів Палладіно.

Також наставник висловився про конкуренцію серед форвардів команди.

"Це непросто, в атаці у нас багато гравців. Але це моє завдання – частина управління командою, створення конкуренції. Немає основних гравців і запасних, є лише щоденні тренування та те, що вони демонструють. Я змінюю склад щотижня, водночас завжди зберігаючи необхідний баланс", – додав Палладіно.

Цього сезону Артем Довбик виступає за Болонью на правах оренди з Роми. Українець зіграв 5 матчів у складі "россоблу", в яких забив один гол.

Матч Парма – Болонья відбудеться 7 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше Артем Довбик потрапив до резервного списку збірної України на матчі Ліги націй.

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Раффаеле Палладіно

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