Йому потрібно повернути впевненість у собі: у Болоньї розкрили проблеми Довбика

Виконавчий директор та віцепрезидент італійської Болоньї Клаудіо Фенуччі розповів, що українському форварду Артему Довбику потрібно повернути собі впевненість, аби знову демонструвати стабільну гру.

Його слова із заходу Premio Bulgarelli цитує 1000 Cuori Rossoblù.

"Він має необхідні якості, але йому потрібно повернути впевненість у собі. Його проблема радше психологічна, ніж фізична чи технічна. Результати приходять завдяки щотижневій роботі та бажанню виходити за межі власних можливостей як окремих футболістів, так і команди загалом", – заявив Фенуччі.

Нагадаємо, що до кінця поточного сезону-2026/27 Довбик виступає за "червоно-синіх" на правах оренди з римської Роми. В угоді є опція викупу футболіста. Від моменту переходу Артем зіграв 5 матчів, у яких відзначився одним голом.

В останньому поєдинку Болоньї, у якому "россоблу" переграли Парму (2:1), український нападник залишився у запасі.

Додамо, що 9 листопада Довбика довикликали з резервного списку збірної України на останні два матчі Ліги націй-2026/27. Артем отримав шанс після травми форварда київського Динамо Матвія Пономаренка, який вже залишив табір "синьо-жовтих".