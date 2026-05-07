Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися фіналісти Ліги конференцій-2025/26

Олег Дідух — 7 травня 2026, 23:57
Визначилися фіналісти Ліги конференцій-2025/26

У четвер, 7 травня, визначилися фіналісти Ліги конференцій сезону-2025/26. Ними стали Крістал Пелес і Райо Вальєкано.

Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв донецький Шахтар, а Райо Вальєкано виявився сильнішим за французький Страсбург. Після перемоги 1:0 вдома іспанці з таким же рахунком виграли у матч-відповідь. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Алемао. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті.

Ліга конференцій, 1/2 фіналу
Матчі-відповіді, 7 травня

Крістал Пелес – Шахтар – 2:1 (1:1), перший матч – 3:1

Голи: 1:0 – 25 Педру Енріке (автогол), 1:1 – 34 Егіналду, 2:1 – 52 Сарр

Страсбург – Райо Вальєкано – 0:1 (0:1), перший матч – 0:1

Гол: 0:1 – 42 Алемао

Фінал Ліги конференцій відбудеться у середу, 27 травня, у німецькому Лейпцигу.

Крістал Пелес Райо Вальєкано Страсбур Шахтар Донецьк Ліга конференцій 2025/26

Ліга конференцій 2025/26

Шахтар знову поступився Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій
Крістал Пелес – Шахтар: відео голів і огляд матчу
Крістал Пелес – Шахтар 2:1. Як "гірники" вилетіли з Ліги конференцій за крок до фіналу
Легенда Динамо оцінив шанси Шахтаря пробитись у фінал Ліги конференцій
Вірт дав пораду Шахтарю перед грою з Крістал Пелес: Необхідно прибрати помилки першого матчу

Останні новини